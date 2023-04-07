После разоблачение в сексуальных домогательствах Ильес Четти был отстранен Анже на месяц.

Левый защитник Анже Ильес Четти был отстранен своим клубом на месяц после того, как утром четверга был приговорен к четырем месяцам условного тюремного заключения за сексуальные домогательства. Об этом информирует L'Équipe.

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28-летний игрок предстал перед судом в соответствии с процедурой, согласно которой он признал себя виновным в неуместном прикосновении к женщине в ночном клубе во время перерыва на чемпионат мира в 2022 году.

Четти стал игроком Анже прошлым летом, подписав с клубом 4-летний контракт. В этом сезоне он провёл за худшую команду Лиги 1 только 6 матчей.

Пресс-секретарь Анже Мохамед Сифауи сообщил, что окончательное решение о будущем алжирца будет принято в конце сезона.

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