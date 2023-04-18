Анже оголосив про завершення контракту з Абделем Бухазама, який очолював команду два місяці цього сезону.

Колишній голова молодіжної академії Анже Абдель Бухамаза, який очолював першу команду протягом цього сезону, більше не є співробітником клубу. Як інформує офіційний сайт Анже, контракт Бухазама закінчився, і "біло-чорні" не стали його продовжувати.

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Бухазама змінив колишнього наставника Жеральда Батікла на початку 2023 року, але виправити ситуацію не зумів – команда продовжила залишатися на дні турнірної таблиці. Він був відправлений у відставку на початку березня після звинувачень у применшенні сексуального насильства під час командної розмови.

Одного разу Бухазама сказав своїм гравцям, що Ільєс Четті не зробив нічого поганого, адже "ми всі торкаємось дівчат". Лівий захисник Анже Ільєс Четті був відсторонений клубом на місяць після отримання вироку про чотири місяці умовного тюремного ув'язнення за сексуальні домагання.

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