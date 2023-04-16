Лига 1, 31 тур

Брест – Ницца – 1:0

Гол: Ле Дуорон

Лилль – Монпелье – 2:1

Голы: Дэвид, 70, Кабелла, 72 – Силла, 24

Страсбург – Аяччо – 3:1

Голы: Гамейро, 26(п), Диарра, 71, Сузуки, 89 – Баррето, 76

Программу игрового дня открывали Лилль и Монпелье. Гости неожиданно ушли на перерыв, имея преимущество в счете. На второй тайм Паулу Фонсека выпустил Исмаили, а его команда перевернула игру. Сначала Дэвид догнал Мбаппе на вершине списка бомбардиров, выровняв положение. Буквально через две минуты Исмаили организовал голевую атаку, принесшую Лиллю победу.

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Страсбур, за который выступает Эдуард Соболь, сегодня мог покинуть зону вылета, но Брест сенсационно обыграл Ниццу, не позволив опередить себя. Команда защитника сборной Украины уверенно разбила идущего предпоследним Аяччо. Очень классный гол забил Сузуки, проводивший свой дебютный матч за Страсбург. Соболь не отличался результативными действиями, но провел продуктивную игру, получив одну из лучших оценок от статистических порталов.