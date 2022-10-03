Девятый тур АПЛ закрывали аутсайдеры турнирной таблицы. Лестер, который не выиграл еще ни одного матча и оказался на самом дне с жалким одним набранным очком, принимал Ноттингем Форест, у которого было 4 балла и одна победа в чемпионате. Для Брендана Роджерса, как и для его визави Стива Купера, этот матч был, по всей вероятности, последним шансом спасти свой пост после абсолютного провала на старте сезона.

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Соперники начали гиперактивно – уже за неполные две минуты команды обменялись ударами по воротам. Мэддисон дважды положил защитника и навесил на Дьюсбери-Холла, но тот промахнулся из пределов вратарского. Он же попытал счастья уже дальним ударом, однако снова неточно. Не попал и Варди, который был первым на мяче после подачи со штрафного, а другой его удар забрал Хендерсон. Значительно активнее действовал Лестер в первые минуты (7 ударов в 16 минут). Гостей в атаке почти не было.

Но именно Форест могли забивать на 22-й минуте. Авоньи вышел почти один на один с кипером и попал в штангу. Расплата пришла молниеносно – Мэддисон с помощью рикошета открыл счет ударом с линии штрафной. Сразу подопечные Роджерса забили и второй раз – почти с этой же позиции. Варди ассистировал Барнсу, который положил в дальний угол.

На 35-й минуте положение Ноттингема стало катастрофическим. Мэддисон оформил дубль роскошным ударом со штрафного и довел счет до разгромного. 3:0 до перерыва – серьезная заявка на первую победу в АПЛ. Гости могли забивать первыми, что кардинально изменило бы ход игры, однако свой шанс упустили. Хотя и Лестер и близко не наиграл на 3 гола – всего 0,81 xG. Подопечным Брендана Роджерса повезло.

На старте второго тайма Уорд спас Лестер после выхода один наодин. Снова Авоньи упустил свой момент. "Лисы" со временем снова наказали соперника за нереализацию. Вышедший на замену Дака эффектным ударом пяткой сделал счет 4:0. Мэддисон к двум мячам добавил еще и голевой пас.

Лестер одержал первую победу в АПЛ и поднялся с последнего места, опустив туда как раз Ноттингем Форест. У обеих команд по 4 очка. Брендан Роджерс пока может выдохнуть спокойно – его отставка, похоже, отменяется. А вот Стива Купера уже вряд ли что-то спасет.

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