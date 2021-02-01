Команда 35-летнего украинца в рамках 22-го тура чемпионата Кипра принимала Саламис. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

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Первым забил Этникос. На 75-й минуте это сделал Худобяк. Хозяева заработали право на пенальти. Бывший капитан Карпат подошел к отметке и уверенно выполнил наказание. Этот мяч стал для Игоря вторым в нынешнем сезоне и дебютным в 2021 году.

К слову, Этникос не смог удержать победу, пропустив незадолго до финального свистка. После отчетного тура у команды Худобяка 26 очков и седьмая строчка в турнирной таблице. Отставание от зоны плей-офф за выход в элиту составляет три пункта.

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