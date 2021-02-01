Команда 35-річного українця в рамках 22-го туру чемпіонату Кіпру приймала Саламіс. Гра завершилася унічию з рахунком 1:1.

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Першим забив Етнікос. На 75-й хвилині це зробив Худоб'як. Господарі заробили право на пенальті. Колишній капітан Карпат підійшов до позначки і впевнено виконав покарання. Цей м'яч став для Ігоря другим у нинішньому сезоні та дебютним у 2021 році.

До слова, Етнікос не зміг втримати перемогу, пропустивши незадовго до фінального свистка. Після звітного туру в команди Худоб'яка 26 очок та сьома сходинка в турнірній таблиці. Відставання до зони плей-офф за вихід в еліту складає три пункти.

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