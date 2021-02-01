Главный тренер команды Хейн Ванхазебрук заверил, что 25-летний украинец вскоре вернется к игре, но у команды есть потери.

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"У Марре разрыв подколенного сухожилия, он может отсутствовать минимум шесть недель. Вердикт по Яремчуку менее суров, нападающий уже будет готов сыграть в следующем матче. Для него это всего лишь легкая травма, через несколько дней он будет в хорошей форме", – цитирует Ванхазебрука Voetbal Primeur.

К слову, в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел за Гент 19 матчей, в которых отметился 10-ю голами и тремя ассистами.

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