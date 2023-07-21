Атакующий полузащитник Бернард может перейти в бразильский Спорт Ресифи, который выступает во втором дивизионе. Об этом информирует инсайдер Хельбердан Торрес.

Соперник СК Днепр-1 по ЛЧ был раскритикован за поражение в контрольном матче – фанаты недовольны нереализацией

Согласно источнику, Спорт Ресифи не может самостоятельно покрыть финансовые потребности Бернарда, поэтому пытается найти инвесторов, которые смогут помочь "закрыть" зарплату футболиста.

Контракт Бернарда с ПАО рассчитан ещё на один год, он - один из самых высокооплачиваемых игроков греческой лиги. Тем не менее, в последних контрольных матчах бразилец потерял место десятого номера из-за плохой формы – под нападающим играл Филип Джуричич.

В прошлом сезоне Бернард провел за ПАО 35 матчей, забив два гола и отдав пять результативных передач в течение 2522 минут. Уже 25 июля Панатинаикос будет противостоять СК Днепр-1 во втором раунде квалификации ЛЧ.

Студенты, бухгалтеры и юристы из Панатинаикоса играли в финале КЕЧ – совершить подвиг помогли Пушкаш, Шенкли и Реал