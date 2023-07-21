Атакувальний півзахисник Бернард може перейти до бразильського Спорту Ресіфі, який виступає у другому дивізіоні. Про це повідомляє інсайдер Хельбердан Торрес.

Суперник СК Дніпро-1 у ЛЧ був розкритикований за поразку в контрольному матчі – фанати незадоволені нереалізацією

Згідно з джерелом, Спорт Ресіфі не може самостійно покрити фінансові потреби Бернарда, тому намагається знайти інвесторів, які зможуть допомогти "закрити" зарплату футболіста.

Контракт Бернарда з ПАО розрахований ще на один рік, він – один із найбільш оплачуваних гравців грецької ліги. Проте в останніх контрольних матчах бразилець втратив місце десятого номера через погану форму – під нападником грав Філіп Джурічіч.

Минулого сезону Бернард провів за ПАО 35 матчів, забивши два голи та віддавши п'ять результативних передач протягом 2522 хвилин. Вже 25 липня Панатінаїкос протистоятиме СК Дніпро-1 в другому раунді кваліфікації ЛЧ.

Студенти, бухгалтери та юристи з Панатінаїкоса грали у фіналі КЄЧ – здійснити подвиг допомогли Пушкаш, Шенклі та Реал