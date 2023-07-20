Нападающий Панатинаикоса Себастьян Паласиос подвергся "ядовитой" критике после поражения "зелёных" в контрольном матче с Райо Вальекано (0:1). Как информирует News PAO, аргентинец играет на позиции, на которой обязан забивать. Несмотря на свою активность, он не сделал главного – не забил.

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"ПАО не хватает качества в атаке: Иоаннидис выбыл из-за травмы, а у Шпорара проблемы с реализацией. Не в форме находится и Бернард – он был переведён на левый фланг атаки из-за своей плохой игры в последних товарищеских матчах. На кого в этой ситуации срываются болельщики в соцсетях? На Паласиоса.

Чем больше команда выигрывает, тем спокойнее она может проводить предсезонку. Но долгие годы без чемпионского титула делают своё дело: на команду обрушивается ядовитая критика даже после поражений в товарищеских матчах. Упущенное чемпионство после преимущества в 8 очков над АЕК в декабре оставило глубокие раны... Себастьян Паласиос действительно не забил, но назвать его игру равнодушной не получится.

Команда всё ещё ищет варианты, как сделать Вербича, Кляйнхейлера, Манчини, Джуричича, Бернарда и Вильену эффективными и полезными в одном уравнении", – отметил фанатский сайт Панатинаикоса.

Матч СК Днепр-1 – Панатинаикос состоится 25 июля.

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