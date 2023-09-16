Захисник Зорі Богдан Бутко розповів про прикру травму, який вибила його мінімум на півроку.

"Це сталося в Польщі, під час проведення навчально-тренувального збору. Спочатку не думав, що травма буде такою серйозною.

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Знаю, що у футболі небагато випадків, коли по всьому литковому м'язі йде надрив. Це сталося на розминці перед контрольною зустріччю. У мене таких проблем ніколи не було, а тут рвонуло. Можливо, вже вік дається взнаки, а може наслідок серйозного навантаження на зборах.

Ще два тижні відновлення, сказали лікарі. А потім треба набирати форму. Буде тяжко. Хоча б до зими повністю відновитися", – сказав Бутко у коментарі SportArena.

Нагадаємо, 32-річний захисник приєднався до Зорі у вересні минулого року після довгої паузи без клубу. Йому вдалось стати справжнім лідером команди (у 25 матчах він забив два голи і віддав два асисти), що вилилось у продовження контракту влітку.

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