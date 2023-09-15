Заря в рамках премьерного матча 7-го тура УПЛ потерпела поражение от Металлиста 1925, да ещё и потеряла важнейшего центрбека. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Валерий Кривенцов вернулся в УПЛ, возглавив луганскую Зарю. После обнадеживающей победы над Славией все вспомнили о его шикарной работе в Металлисте 1925 – казалось, что теперь у луганчан будет такой же современный позиционный футбол. Продемонстрировать его предстояло именно в матче против бывшего клуба.

"Черно-белые" сменили схему. Заря перешла с 4-5-1 на 4-3-3. Вантух с позиции левого вингера опустился на место фулбека (Снурницын остался в запасе), Мишнев и Волошин играли инсайдов, Алефиренко вернулся на левый фланг атаки. Антюх действовал справа, а опорником работал Яцык.

Идея не сработала вообще. За 30 стартовых минут Заря не организовала ни одного момента и даже редко цеплялась за мяч на чужой трети, а при втягивании туда команда подвергалась убийственным контратакам. Металлист 1925 рвал луганчан, а особенно круто выглядел Дмитренко. Уже на 6-й минуте вингер харьковчан открыл счет.

Владислав открылся между линиями в левом полуфланге и получил прекрасную передачу от Курило. После этого Дмитренко сместился в зону перед штрафной – а дальше произошел удар низом в ближний угол. Турбаевский не ожидал его. 1:0.

На 15-й минуте Дмитренко мог и удвоить преимущество Металлиста 1925. Борячук в быстрой контратаке нашел Владислава, а тот легко переиграл Батагова и пробежал к линии штрафной площадки. Эпизод завершился выстрелом в дальний угол – на этот раз Турбаевский выручил. А еще через минуту Заря сравняла.

Луганчанам банально повезло. Русин с Габелко обрезались в центре поля, а Волошин подобрал мяч и в касание отдал пас на Герреро. Эдуардо вышел на рандеву с Мозилем, уверенно переиграв голкипера – 1:1!

На содержание игры это особо не повлияло. Уже на 20-й минуте Русин сместился с правого фланга и закрутил мяч над левой девяткой. На 28-й же харьковчане заработали довольно случайный пенальти – Антюх подыграл себе рукой в борьбе с Безуглым.

Борячук уверенно реализовал 11-метровый, забив первый гол после возвращения в Металлист 1925. 2:1 Только после этого Заря проснулась.

В частности, уже на 31-й минуте Яцык закрутил мяч с правого фланга, попав в дальнюю штангу. На 38-й же Мишнев пробивал со стандарта над правой девяткой. Еще через минуту с дистанции неточно стрелял Яцик. Металлист 1925 ответил выносом Мозиля, который едва не вылился в выход Русина один на один – Турбаевский вовремя прочитал эпизод, перехватив мяч.

В конце концов, команды отправились отдыхать с преимуществом харьковчан в один гол. Валерий Кривенцов в раздевалке заменил Волошина, выпустив вместо него Нагнойного. Через 10 минут после старта второго тайма пришлось снимать и Батагова – похоже, Арсений потянул пах. На поле вышел Снурницын.

Второй тайм трудно занести в актив Зари, но луганчане хотя бы стали активнее и перестали глотать контратаку за контратакой. По крайней мере, в течение 25 минут. Впервые потревожить Турбаевского подопечные Эдмара смогли аж на 71-й минуте, когда Чирук стрелял с острого угла (неточно).

На 75-й же даже удалось забить гол в результате дальнего удара Габелко и добивания от Жичикова – впрочем, последний находился в офсайде. На 85-й с дистанции бахнул Дмитренко, однако это было уже совсем неудачно. Вот и вся острота со стороны "желто-синих".

Заря же давила, давила, давила... а до моментов дело не доходило. Даже зацепиться за мяч на чужой трети получалось редко. За весь второй тайм удалось создать только один опасный эпизод – это новичок Венделл замкнул подачу с правого фланга, пробив головой в дальний угол. Мимо ворот.

Переломить ход встречи "черно-белым" так и не удалось, поэтому финальный свисток зафиксировал победу Металлиста 1925. Валерий Кривенцов стартует с фиаско. Уже в четверг его команда начнет выступления в Лиге конференций.

Харьковчане набирают 10 очков и поднялись аж на пятую позицию в УПЛ, в то время как Заря с пятью зачетными баллами осталась двенадцатой. По итогам тура луганчане с большой вероятностью опустятся в зону вылета.

Луческу хватается за последний шанс, чего не простит Шахтер и еще четыре кандидата на громкую отставку в УПЛ