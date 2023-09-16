"То, что игра против бывшей команды – неважно. Игра была за 3 очка, все. К сожалению, мой дебют не удался.

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Насколько повлиял быстрый гол соперника? Никак не повлиял. В Заре очень много молодых игроков. Команда изменилась. Конечно, мне нужно время, чтобы организовать все процессы в команде. Поражение – это не очень хорошо. Но я увидел команду, которая стремится играть в тот футбол, в который стремлюсь играть я. Надеюсь, что результаты впереди.

Футболистам говорил в перерыве, что нужно добавить в движении мяча, включить скорость. Было 2 момента – не забили. Если бы забили один, то может быть и забили бы третий.

По игре – не проиграли. В первом тайме штанга, удар Венделла головой – было бы минимум 2:2. Это футбол", – сказал Кривенцов в послематчевом комментарии.

Напомним, после 7-ми туров Заря с 5-ю очками опустилась на двенадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ.

Заря проиграла Металлисту 1925 в первом матче Кривенцова после камбэка в УПЛ – луганцы потеряли лидера перед еврокубками