"В первом тайме Реалу было непросто, мы плохо вошли в игру. Они реализовали два момента, которые у них были. Второй тайм мы провели лучше. У нас были моменты, удары в каркас ворот, мы забили. Атлетик хорошо прессинговал, мы теряли мяч, хотя это нам не свойственно.

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Нужно продолжать работать, постараться хорошо отдохнуть и начать думать о следующей игре. Мы пытались исправить ситуацию во втором тайме. Это не провал. Это не провал, потому что мы старались.

Нам нужно продолжать работать и менять динамику. Нам всей командой нужно изменить то, на что мы можем повлиять, потому что во внешней среде все останется так же. Это поражение на нас не повлияет. Или вы хотите, чтобы мы завершили сезон?" – цитирует Зидана Marca.

К слову, в финале турнира Атлетик из Бильбао встретится с Барселоной 17 января.

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