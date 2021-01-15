Реал Мадрид – Атлетик – 1:2 – видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
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Реал Мадрид уступил Атлетику в полуфинале Суперкубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча Реал Мадрид – Атлетик.
Рауль Гарсия 18’
Рауль Гарсия 38’
18’ Рауль Гарсия
38’ Рауль Гарсия
Ветеран Рауль Гарсия дважды наказал мадридцев до перерыва. В обоих эпизодах ошибался Лукас Васкес – сначала "обрезался" возле собственной штрафной, а затем "привез" пенальти.
Атлетик вышел в финал Суперкубка Испании, удержав сенсационную победу над Реалом
Реал отчаянно бросился спасать ситуацию во втором тайме и на 73 минуте отыграл один гол усилиями Бензема. Француз забил еще раз, однако арбитр зафиксировал офсайд. 1:2 – Атлетик идет в финал к Барселоне, а Реал покидает Суперкубок Испании.
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