Ветеран Рауль Гарсия дважды наказал мадридцев до перерыва. В обоих эпизодах ошибался Лукас Васкес – сначала "обрезался" возле собственной штрафной, а затем "привез" пенальти.

Атлетик вышел в финал Суперкубка Испании, удержав сенсационную победу над Реалом

Реал отчаянно бросился спасать ситуацию во втором тайме и на 73 минуте отыграл один гол усилиями Бензема. Француз забил еще раз, однако арбитр зафиксировал офсайд. 1:2 – Атлетик идет в финал к Барселоне, а Реал покидает Суперкубок Испании.