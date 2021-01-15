"У першому таймі Реалу було непросто, ми погано увійшли в гру. Вони реалізували два моменти, що у них були. Другий тайм ми провели краще. У нас були моменти, удари в каркас воріт, ми забили. Атлетік добре пресингував, ми втрачали м'яч, хоча це нам не властиво.

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Потрібно продовжувати працювати, постаратися добре відпочити і почати думати про наступну гру. Ми намагалися виправити ситуацію в другому таймі. Це не провал. Це не провал, тому що ми старалися.

Нам потрібно продовжувати працювати і змінювати динаміку. Нам всією командою потрібно змінити те, на що ми можемо вплинути, тому що у зовнішньому середовищі все залишиться так само. Ця поразка на нас не вплине. Чи ви хочете, щоб ми завершили сезон?" – цитує Зідана Marca.

До слова, у фіналі турніру Атлетік з Більбао зустрінеться з Барселоною 17 січня.

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