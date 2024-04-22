"Спасибо моим футболистам за игру. Они – настоящие мужики, они это сегодня показали на поле. Я горжусь, что у меня есть такие игроки. Честно, хотелось заплакать сегодня после игры, когда увидел в раздевалке, сколько сил они отдали, чтобы выиграть эту игру.

Продолжение безвыигрышной серии Миная в видеообзоре матча с Рухом – 1:1

Соперник – очень хороший, действительно один из лучших в Украине. С такими футболистами молодыми они играют, такой футбол показывают. Конечно, с таким соперником сыграть такую игру – я очень доволен.

Мы бились до последнего, хотели сохранить счет 1:1, но также не забивали в атаке. У нас были очень хорошие моменты в конце. И даже до этого создать столько моментов хороших с такой командой... Надеюсь, что нам пойдет на пользу эта ничья. У нас еще все впереди, у нас еще есть шанс остаться в УПЛ. Поэтому мы будем биться, поверьте, до последнего тура.

А насчет игры Кемкина и его фантастических сейвов... Знаете, я был уверен в этом парне сразу с первого дня, как я пришел в команду, поэтому я не побоялся его ставить. И он с каждым матчем показывает все лучшую игру. Сегодня он тоже сыграл на очень высоком уровне. Можно сказать, что спас нас в конце, когда был момент у Таллеса. У него все впереди, главное, чтобы не он не "полетел", а оставался таким, как есть.

Думаю, не только он, а многие футболисты Миная демонстрируют качество. Думаю, у многих здесь есть светлое будущее", – сказал Любенович в комментарии в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, после 25-ти туров Минай остается на последней строчке турнирной таблицы, набрав 16 очков.

Минай расписал ничью с Рухом, потеряв шанс покинуть дно таблицы