"Дякую моїм футболістам за гру. Вони – справжні мужики, вони це сьогодні показали на полі. Я пишаюся, що в мене є такі гравці. Чесно, хотілося заплакати сьогодні після гри, коли побачив у роздягальні, скільки сил вони віддали, щоб виграти цю гру.

Продовження безвиграшної серії Миная у відеоогляді матчу з Рухом – 1:1

Суперник – дуже хороший, справді один з найкращих в Україні. З такими футболістами молодими вони грають, такий футбол показують. Звісно, з таким суперником зіграти таку гру – я дуже задоволений.

Ми билися до останнього, хотіли зберегти рахунок 1:1, але також не забивали в атаці. У нас були дуже хороші моменти в кінці. І навіть до цього створити стільки моментів хороших з такою командою... Сподіваюся, що нам піде на користь ця нічия. У нас ще все попереду, у нас ще є шанс залишитися в УПЛ. Тому ми будемо битися, повірте, до останнього туру.

А щодо гри Кемкіна і його фантастичних сейвів... Знаєте, я був упевнений в цьому хлопцеві одразу з першого дня, як я прийшов у команду, тому я не побоявся його ставити. І він з кожним матчем показує все кращу гру. Сьогодні він теж зіграв на дуже високому рівні. Можна сказати, що врятував нас наприкінці, коли був момент у Таллеса. У нього все попереду, головне, щоб не він не "полетів", а залишався таким, як є.

Думаю, не тільки він, а багато футболістів Миная демонструють якість. Думаю, у багатьох тут є світле майбутнє", – сказав Любеновіч у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 25-ти турів Минай залишається на останній сходинці турнірної таблиці, набравши 16 очок.

Минай розписав нічию з Рухом, втративши шанс покинути дно таблиці