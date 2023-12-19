Вратарь бельгийского Гента Поль Нарди рассказал о восстановлении после открытого перелома ноги в матче против Зари (4:1) в 5-м туре группового этапа Лиги конференций.

"Честно говоря, я до сих пор еще не видел фотографий. Даже не хочу их видеть. Только помню, что ставлю ногу, а потом она ломается. Вместо того, чтобы двигаться вслед за телом, которое скользнуло, она делает противоположное.

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Бывают ночи, когда вижу эту картинку. Сразу быстро пытаюсь думать о чем-то другом. Все спрашивали меня, почему я сразу снял футболку. То, что я увидел, настолько напугало меня, что захотел скрыть это. Чтобы не травмировать детей.

В первую ночь мне было так больно, что продолжал нажимать кнопку, чтобы они дали мне еще обезболивающих. Наконец, когда они уже ничего не могли мне дать – я продолжал давить кнопку. Мне было так ужасно больно, что хотелось отрезать себе ногу.

Я так устал, что терял сознание в больнице. Меня боялись выписывать, потому что я был очень слабым. Но хотелось поехать домой, чтобы хотя бы мог поспать. И наконец это удалось – спал 14 часов.

Нет смысла думать о контракте, который завершится летом. Собираюсь показать, что делаю все возможное, чтобы вернуться в наилучшем состоянии. Наступит время – поговорю об этом с клубом. Всему свое время", – цитирует Нарди Voetbalkrant.

Напомним, Поль травмировался во втором тайме матча с Зарей и на 70-й минуте покинул поле. Гент по итогам евросезона занял в группе В вторую строчку (в последнем туре отдав лидерство Маккаби Т-А) и вышел в 1/16 финала Лиги конференций.

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