Воротар бельгійського Гента Поль Нарді розповів про відновлення після відкритого перелому ноги у матчі проти Зорі (4:1) у 5-му турі групового етапу Ліги конференцій.

"Чесно кажучи, я досі ще не бачив світлини. Навіть не хочу їх бачити. Лише пам'ятаю, що ставлю ногу, а потім вона ламається. Замість того, щоб рухатися слідом за тілом, яке ковзнуло, вона робить протилежне.

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Бувають ночі, коли бачу цю картинку. Одразу швидко намагаюся думати про щось інше. Всі питали мене, чому я одразу зняв футболку. Ну, те, що я побачив, настільки налякало мене, що захотів приховати це. Щоб не травмувати дітей.

Першої ночі мені було так боляче, що продовжував натискати кнопку, щоб вони дали мені ще знеболювальних. Врешті, коли вони вже нічого не могли мені дати – я продовжував тиснути кнопку. Мені було так жахливо боляче, що хотілося відрізати собі ногу.

Я так втомився, що втрачав свідомість у лікарні. Мене боялися виписувати, бо я був дуже слабким. Але хотілося поїхати додому, щоб хоча б міг поспати. І нарешті це вдалося – спав 14 годин.

Немає сенсу думати про контракт, який завершиться влітку. Збираюся показати, що роблю все можливе, щоб повернутися в якнайкращому стані. Настане час – поговорю про це з клубом. Всьому свій час", – цитує Нарді Voetbalkrant.

Нагадаємо, Поль травмувався у другому таймі матчу з Зорею і на 70-й хвилині покинув поле. Гент за підсумками євросезону посів у групі В другу сходинку (в останньому турі віддавши лідерство Маккабі Т-А) і вийшов в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

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