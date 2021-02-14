"У першому таймі поле ще було більш-менш хорошої якості, але після перерви замерзло – і ніби по льоду бігали. Тому важко було грати у красивий футбол, але для нас найголовніше – результат. Пропущений м’яч психологічно нас дещо надломив, але добре, що швидко адаптувалися і зрівняли рахунок.

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Бєсєдін забив фактично два голи-близнюки. Це не награвалося на тренуваннях, просто він обирав правильно позицію – молодець. Я у першому таймі мав хороший момент... Караваєв добре прострілив, і потрібно було бити низом, як казав головний тренер. А я вдарив вище, щоб напевно.

А щодо свого гола...Я взагалі хотів вивести Циганкова на ударну позицію, але його заблокували, й м’яч прилетів зручно мені на ногу. Вдалося влучити у ближній кут.

Після першої офіційної гри почуваємося добре, але на такому полі не завжди все вдається. Більше доводиться грати через довгі передачі – це не той стиль, який звичний для нас. Чи буде з Брюгге інший стиль? Судячи з погоди, легше не буде, оскільки прогнозують ще більші морози. Але ми робитимемо все можливе заради перемоги", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі 14-го туру Динамо, поступаючись донецькому Олімпіку, змогло переломити хід гри і вирвати перемогу 3:1. Другий гол киян на рахунку Віталія Буяльського.

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