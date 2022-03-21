"Мої батьки живуть у Херсонській області. Коли все почалось, бої відбувались за 20 кілометрів від нашого міста. Потім наші війська відійшли ближче до Миколаєва і деякий час було тихо, але буквально нещодавно знову почали бомбардувати. Але найстрашніше, що у людей закінчується їжа.

Дружина Фонсеки пояснила, чому війна Росії з Україною є однією з найжорстокіших в історії людства

Мої батьки прокидаються о 5 ранку, йдуть до АТБ і повертаються з продуктами лише о 12:00! Настільки великі черги! Окрім того, продають лише по одному товару в руки. Там є своя пекарня і там теж люди стоять у черзі по 7-8 годин за одним батоном. Але зараз такий стан, що люди звикають до того, що відбувається.

Я не хочу виправдовувати російських футболістів, які не висловлюють свою позицію щодо війни в Україні. Я впевнений, що 95% з них проти війни, але за стільки років диктатури вони просто бояться висловити свою позицію. Також впливає і пропаганда, яка триває вже дуже довгий час. На це в Росії робиться дуже велика ставка. Пропаганда у них на першому місці, вони просто залазять людям у голови.

"Нацисти" та "бандерівці", про яких розповідає Путін – це просто якась маячня. Це просто привід, аби виправдати свої дії. Я 4 роки живу у Львові та розмовляю російською, але жодного разу не було ситуації, аби мені дорікнули за це.

Коли я грав у Росії, я не розумів усієї ситуації, адже був досить молодим. Я думав, що футбол поза політикою. Думав, що події у Донецьку та Луганську не пов’язані з футболом. Я вважав, що їхав туди не підтримувати Росію, а грати у футбол. Зрозуміло, що тепер я ніколи в житті не поїду грати туди. Зараз хотів би стерти це з історії своєї кар’єри.

Коли я дивлюсь, що для країни роблять ті люди, які стоять на передовій, які вступають до лав тероборони та які голими руками зупиняють танки, мене переповнює повага та гордість. У мене серце обливається кров’ю – наскільки наш народ сильний духом! Вони розуміють, що можуть заплатити за свободу народу ціною свого життя. Я дуже пишаюсь тим, що я українець і з усіма людьми, які об’єднались та протистоять ворогу", – цитує Бойчука офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, Богдан з 2016 по 2017 роки захищав кольори російського Нафтохіміка з Нижньокамська.

Росія напала на Україну: напад на головного соратника Ярославського, путіни українізують нових збірників (LIVЕ)