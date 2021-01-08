Легионер Лиона Жан Лукас решил продолжить карьеру в Бресте. На бразильца также претендовал Нант. Футболист пообщался с наставниками обеих команд и сделал выбор не в пользу Нанта.

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Проект Раймона Доменека выдался Лиону и его футболисту настолько неубедительным, что они даже отказались от более выгодного предложения. Дело в том, что "канарейки" были готовы взять на себя зарплату игрока в полном объеме, а Брест будет выплачивать ее лишь частично. Остальное останется за Лионом.

Сам Доменек выбрал довольно странную риторику, комментируя свой провал. "Лукас не присоединится к нам, он в Бресте. Такова жизнь. Я бы хотел подписать Марадону, но он умер. Что есть, то есть. Я очень ограничен во время этого трансферного окна", – цитирует специалиста GFFN.

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