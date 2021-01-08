"Хотів би підписати Марадону, але він помер": Доменек дійшов до абсурду, виправдовуючи власні провали
Головний тренер Нанта Раймон Доменек знайшов дивне пояснення провалу переговорів з потенційним новачком.
Легіонер Ліона Жан Лукас вирішив продовжити кар'єру в Бресті. На бразильця також претендував Нант. Футболіст поспілкувався з наставниками обох команд і зробив вибір не на користь Нанта.
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Проект Раймона Доменека видався Ліону та його футболісту настільки непереконливим, що вони навіть відмовилися від більш вигідної пропозиції. Річ у тому, що "канарки" були готові взяти на себе зарплату гравця у повному обсязі, а Брест буде виплачувати її лише частково. Решта залишиться за Ліоном.
Сам Доменек обрав доволі дивну риторику, коментуючи свій провал. "Лукас не приєднається до нас, він у Бресті. Таке життя. Я б хотів підписати Марадону, але він помер. Що є, те є. Я дуже обмежений під час цього трансферного вікна", – цитує фахівця GFFN.
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