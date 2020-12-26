Нант на своем официальном сайте объявил о назначении 68-летнего специалиста. Контракт рассчитан до конца сезона.

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На профессиональном уровне Доменек не тренировал с 2010 года, когда сборная Франции под его руководством провалила Мундиаль (1 очко в группе с Уругваем, Мексикой и ЮАР). Зато на ЧМ-2006 "трехцветные" с Астрологом во главе дошли до финала, где проиграли Италии в серии пенальти. В 2016-2019 гг. Доменек работал со сборной региона Бретань, которая не имеет официального статуса в УЕФА и ФИФА.

После 17 туров Нант занимает шестнадцатую строчку французской Лиги 1. "Канарейки" опережают зону вылета всего на три очка.

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