"Мой контракт с Динамо закончился зимой. Когда уходил из клуба, то был расстроен из-за того, что мне так и не удалось заиграть в первой команде.

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Вариантов практически никаких не было, потому что я играл в U-19 и не часто выходил на поле. Как только я пришел в Александрию, у меня было такое чувство, что играю в этом клубе давно. Все друг с другом общаются, нет такого, что старшие общаются со старшими, а молодые с молодыми.

Насчет матча с Динамо... У меня не было необычного настроения на игру с киевлянами. Просто было огромное желание выиграть поединок и забить гол. Был очень рад, когда отличился в воротах Динамо. Это был мой дебютный гол в УПЛ. Так получилось, что забил именно своему бывшему клубу.

Я хотел бы когда-нибудь вернуться в Динамо. Европа? Надеюсь, если в дальнейшем будут варианты из Европы, то, конечно, хочется попасть туда", – сказал Шулянский в комментарии Динамомании.

Напомним, в текущем сезоне Артем провел за Александрию 10 матчей в УПЛ и забил 1 гол.

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