"Мій контракт із Динамо закінчився взимку. Коли йшов з клубу, то був засмучений, що мені так і не вдалося заграти у першій команді.

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Варіантів практично ніяких не було, оскільки я грав у U-19 і не часто виходив на поле. Як тільки прийшов до Олександрії, у мене було таке відчуття, що граю в цьому клубі давно. Всі один з одним спілкуються, немає такого, що там старші спілкуються зі старшими, а молоді з молодими.

Щодо матчу з Динамо... У мене не було незвичайного настрою на гру з киянами. Просто було величезне бажання виграти цей поєдинок та забити гол. Був дуже радий, коли відзначився у воротах Динамо. Це був мій дебютний гол в УПЛ. Так вийшло, що забив саме своєму колишньому клубу.

Я хотів би колись повернутися в Динамо. Європа? Сподіваюсь, якщо надалі будуть варіанти з Європи, то звичайно хочеться потрапити туди", – сказав Шулянський у коментарі Динамоманії.

Нагадаємо, у поточному сезоні Артем провів за Олександрію 10 матчів в УПЛ і забив 1 гол.

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