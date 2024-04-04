В среду, 3 апреля, 17 полицейских были ранены и более 50 человек были арестованы в результате столкновений между радикальными фанатами Хайдука и офицерами, информирует Mundo Deportivo. Фанаты хозяев были раздосадованы поражением своей команды в полуфинале Кубка Хорватии с загребским Динамо (0:1).

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Беспорядки начались после финального свистка игры. По данным полиции, сотни ультрас Хайдука вырвались на поле, чтобы напасть на игроков и болельщиков Динамо. В то же время на трибунах фанаты хозяев выламывали сиденья и швыряли их в полицию. Игрокам загребской команды пришлось укрыться в раздевалке.

Затем на улицах вокруг стадиона группы фанатов Хайдука неоднократно нападали на полицию, бросая в полицейских дымовые шашки, бутылки, камни и другие предметы. 17 полицейских получили ранения, трое из них были госпитализированы, один из них получил серьезные травмы.

По итогам инцидента были арестованы 54 человека.

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