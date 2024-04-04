Во время матча 1/2 финала Кубка Украины, в котором Шахтер обыграл Черноморец, случился курьез с участием болельщика.

Разрешение пускать зрителей на трибуны усложнило работу стюардов. На Арене Львов зафиксировано одно из первых нарушений правил поведения болельщиками. Мужчина выбежал на газон во время матча Шахтер – Черноморец.

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Фана остановили еще на подступах к полю, но он сумел перехитрить стюардов. Впрочем, его забег длился всего несколько метров. Работники повалили нарушителя на газон и утащили за его пределы. Но и этой маленькой победе под аплодисменты трибун болельщик очень радовался.

Напомним, Шахтер в этом матче одержал уверенную победу и пробился в финал Кубка Украины.

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