У середу, 3 квітня, 17 поліцейських було поранено і понад 50 осіб було заарештовано внаслідок сутичок між радикальними фанатами Хайдука та офіцерами, інформує Mundo Deportivo. Фанати господарів були засмучені поразкою своєї команди в півфіналі Кубка Хорватії із загребським Динамо (0:1).

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Заворушення почалися після фінального свистка гри. За даними поліції, сотні ультрас Хайдука вирвалися на поле, щоб напасти на гравців і вболівальників Динамо. Водночас на трибунах фанати господарів виламували сидіння і жбурляли їх у поліцію. Гравцям загребської команди довелося сховатися в роздягальні.

Потім на вулицях навколо стадіону групи фанатів Гайдука неодноразово нападали на поліцію, кидаючи в поліцейських димові шашки, пляшки, каміння та інші предмети. 17 поліцейських дістали поранення, трьох із них госпіталізували, один із них дістав серйозні травми.

За підсумками інциденту було заарештовано 54 людини.

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