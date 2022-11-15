Серсе Косми проработал в Риеке меньше 2,5 месяца.

Риека уволила главного тренера Серсе Косми после поражения со счётом 2:7 от загребского Динамо в матче 17 тура чемпионата Хорватии. Об этом информирует официальный сайт клуба.

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Перед тем как проиграть загребскому Динамо с разгромным счётом команда Косми вылетели из 1/8 Кубка Хорватии от команды второго дивизиона.

С тех пор как Косми возглавил Риеку, команда одержала 4 победы в 11 матчах во всех турнирах.

После 17 туров чемпионата Хорватии Риека занимает восьмое место в турнирной таблице с 15 очками в активе.

Напомним, что Серсе Косми известен по отличной работе с Перуджей, которая была яркой командой в Серии А в начале 2000-х годов.

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