Хорватский клуб уволил знаменитого экс-тренера Перуджи после поражения 2:7
Серсе Косми проработал в Риеке меньше 2,5 месяца.
Риека уволила главного тренера Серсе Косми после поражения со счётом 2:7 от загребского Динамо в матче 17 тура чемпионата Хорватии. Об этом информирует официальный сайт клуба.
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Перед тем как проиграть загребскому Динамо с разгромным счётом команда Косми вылетели из 1/8 Кубка Хорватии от команды второго дивизиона.
С тех пор как Косми возглавил Риеку, команда одержала 4 победы в 11 матчах во всех турнирах.
После 17 туров чемпионата Хорватии Риека занимает восьмое место в турнирной таблице с 15 очками в активе.
Напомним, что Серсе Косми известен по отличной работе с Перуджей, которая была яркой командой в Серии А в начале 2000-х годов.
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