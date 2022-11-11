Донецкий клуб понимает, что вскоре может потерять свой главный актив. Поиски замены уже продолжаются и даже дали результат.

"Горняки" следят за вингером Динамо Загреб Антонио Марином, утверждает Sport.ua . Именно он может стать заменой Мудрику, если Михаила продадут в зимнее трансферное окно.

Арсенал пытается оформить трансфер Мудрика хитрым путем – Шахтер не ведется и имеет свои козыри

Возможности 21-летнего хорвата хорошо известны главному тренеру Шахтера Игору Йовичевичу, с которым он работал в загребской команде U-19. Его контракт действует до лета 2024 года, а Transfermarkt правит за него 1,8 миллиона евро.

Антонио Марин является воспитанником "синих", но уже успел поиграть в арендах за итальянскую Монцу и местные Шибеник и Локомотиву. В этом сезоне футболист молодежной сборной Хорватии провел 6 поединков на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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