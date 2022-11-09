Главный тренер "клетчатых" Златко Далич назвал список игроков, которые поедут на чемпионат мира в Катар.

В список из 26 футболистов попал и центральный защитник Домагой Вида, который в свое время успешно выступал за киевское Динамо, а сейчас защищает цвета греческого АЕКа. Он и еще 25 исполнителей будут защищать честь Хорватии на Мундиале.

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Список игроков сборной Хорватии на ЧМ-2022:

Вратари: Доминик Ливакович, Ивица Ивушич, Иво Грбич;

Защитники: Домагой Вида, Деян Ловрен, Борна Баришич, Йосип Юранович, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Йосип Станишич, Мартин Эрлич, Йосип Шутало;

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марцело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич, Ловро Майер, Кристиан Якич, Лука Сучич;

Нападающие: Иван Перишич, Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Марко Ливая, Мислав Оршич, Анте Будимир.

На ЧМ-2022 Хорватия будет играть в группе F. Соперниками вице-чемпионов мира-2018 станут Бельгия, Канада и Марокко. Первый поединок "клетчатые" сыграют 23 ноября против марокканцев.

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