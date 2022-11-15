Серсе Космі пропрацював у Рієці менше 2,5 місяців.

Рієка звільнила головного тренера Серсе Космі після поразки з рахунком 2:7 від загребського Динамо у матчі 17 туру чемпіонату Хорватії. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Шахтар обрав заміну Мудрику в Хорватії, – ЗМІ

Перед тим, як програти загребському Динамо з розгромним рахунком, команда Космі вилетіла з 1/8 Кубка Хорватії від команди другого дивізіону.

З того часу, як Космі очолив Рієку, команда здобула 4 перемоги в 11 матчах у всіх турнірах.

Після 17 турів чемпіонату Хорватії Рієка посідає восьме місце у турнірній таблиці з 15 очками в активі.

Нагадаємо, що Серсе Космі відомий по чудовій роботі з Перуджею, яка була яскравою командою в Серії А на початку 2000-х років.

ЧС-2022: Хорватія оголосила заявку на Мундіаль – екс-капітан Динамо у списку