Хорватия – Шотландия: онлайн-трансляция матча Евро-2020
21:02 - Читати українською
В рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Хорватии противостоит команде Шотландии. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Хорватия – Шотландия начался в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок показывает телеканал "Футбол 1", а "Футбол 24" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Хорватия – Шотландия: анонс матча Евро-2020
Стартовые составы команд:
Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Вида, Гвардиол – Ковачич, Брозович – Влашич, Модрич, Перишич – Петкович
Шотландия: Маршалл – Мактоминай, Хенли, Тирни – О'Донелл, Макгинн, Робертсон – Армстронг, Макгрегор – Дайкс, Адамс
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