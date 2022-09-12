Сборная Боснии и Герцеговины вляпалась в историю, согласившись сыграть контрольный матч с Россией за грязные деньги. О причинах, главных фигурантах и возможных последствиях вам расскажет "Футбол 24".

Как известно, российские клубы и сборные забанены в ФИФА и УЕФА. То есть никаких международных турниров – могут играть только в чемпионате водокачки или пивзавода. Однако на днях национальная сборная оккупантов объявила своих будущих соперников в товарищеских матчах.

"Кто появится на матче с россиянами, больше не сможет ступить в нашу страну": огненное заявление ветерана сборной Боснии

Команды Киргизии или Ирана не удивили никого. А вот согласие от федерации Боснии и Герцеговины вызвало грандиозный скандал. Кто там у них купился на кровавые рубли? Разбираемся!