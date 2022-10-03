"Это не тот матч, в котором я хочу участвовать. Никакой информации от ассоциации мы не получали. Мы, игроки, ничего не знаем, это касается только двух федераций. Это может звучать странно, но это так.

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Я поговорю с ассоциацией или тренером на этот счет. Я туда не поеду и не буду там играть. Не хочу возвращаться в Россию, учитывая, что происходит. Бывшие одноклубники? Я не имею с ними связи, и, честно говоря, мне безразлично", – рассказал Хаджикадунич в комментарии изданию Expressen.

Ранее 24-летний босниец выступал за российский Ростов. После начала полномасштабного вторжения в Украину защитник перебрался в шведский Мальмё.

Напомним, боснийская ассоциация согласилась провести 19 ноября матч с Россией в Санкт-Петербурге, за что якобы получит вознаграждение в 200 тысяч евро. Впрочем, звезды сборной Боснии и Герцеговины публично выступили за бойкот поединка с оккупантами.

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