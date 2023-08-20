"Курьезных голов мировая летопись футбола знает множество. И случаются они один за другим регулярно. Один из таких произошел в игре Верес – Ворскла.

Ворскла подпишет украинского легионера, который выбил ее из еврокубков – форвард в свое время уже играл в Полтаве

Хорошо, что этот "ляп" не повлиял на результат. Ребята собрались, и доказали свои небезосновательные претензии на победу в матче 4-го тура УПЛ. Ждем следующих успешных поединков, а этот комичный эпизод пусть себе остается в соответствующем разделе футбольных архивов. Все будет FCVP, не сомневаемся!" – говорится в заметке в Instagram.

Напомним, на 20-й минуте матча при счете 2:0 в пользу Ворсклы защитники полтавчан устроили пожар в собственной штрафной и подарили мяч Станиславу Шараю, который своим шансом воспользовался сполна.

Ворскла одержала дебютную победу в сезоне, обыграв Верес – два гола после ошибок и удаление за удар в стиле кунг-фу