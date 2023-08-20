"Курйозних голів світовий літопис футболу знає безліч. І трапляються вони один за одним регулярно. Один із таких стався у грі Верес – Ворскла.

Ворскла підпише українського легіонера, який вибив її з єврокубків – форвард свого часу вже грав у Полтаві

Добре, що цей "ляп" не вплинув на результат. Хлопці зібралися, і довели свої небезпідставні претензії на перемогу в матчі 4-го туру УПЛ. Чекаємо наступних успішних поєдинків, а цей комічний епізод нехай собі залишається у відповідному розділі футбольних архівів. Все буде FCVP, не сумніваємось!" – йдеться у дописі в Instagram.

Нагадаємо, на 20-й хвилині матчу за рахунку 2:0 на користь Ворскли захисники полтавців влаштували пожежу у власному штрафному і подарували м'яч Станіславу Шараю, який своїм шансом скористався сповна.

Ворскла здобула дебютну перемогу в сезоні, обігравши Верес – два голи після помилок і вилучення за удар в стилі кунг-фу