В рамках субботней программы 25-го тура АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 25-й тур

Ньюкал – Борнмут – 2:2

Голы: Гордон, 57 (пен), Ритчи, 90+2 – Соланке, 52, Семеньо, 69

Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 1:2

Голы: Кулусевски, 46 – Ж. Гомеш, 42, 63

Фулхэм – Астон Вилла – 1:2

Голы: Мунис, 64 – Уоткинс, 23, 56

Ноттингем Форест – Вест Хэм – 2:0

Голы: Авоньи, 45+5, Хадсон-Одой, 90+4

Удаление: Филиппс, 71 (Вест Хэм)

Забарный провёл полный матч на Сейнт-Джеймс Парк, поспособствовав боевой ничьей Борнмута с Ньюкаслом. Героем "вишенок" стал Соланке, который открыл счет в начале второго тайма и затем ассистировал Семеньо. Первый гол оказался курьезным – Дубравка принял пас от защитника и неожиданно упал перед собственными воротами, подарив мяч сопернику.

"Сороки" тоже ответили двумя голами, но ни в одном из них не было вины Забарного. В общем, у Ильи в этой встрече набежала очень хорошая статистика. Украинец выиграл 5 единоборств из 7-ми, выполнил 4 отбора при 5-ти попытках обойти себя, сделал 2 успешных выноса и 1 перехват. Из неудач в обороне можно отметить только одну-единственную верховую дуэль, которую проиграл Илья, и желтую карточку.

С пасовой работой у экс-динамовца возникли трудности. Он выдал приличное количество передач с продвижением (одна даже пошла под удар), но и количество брака было большим. Кроме того, не удалось выполнить ни одной диагонали. Да и такое.

В параллельных поединках тоже было интересно. Тоттенхэм неожиданно уступил Вулверхэмптону в родных стенах, дубль в составе "волков" оформил Жоау Гомеш. "Шпоры" тоже забили, но только один гол. Кстати, северные лондонцы забили в 37 матчах АПЛ подряд – большую серию имеет только Арсенал, который отличился в 55 матчах подряд (с мая 2001-го по май 2002-го).

Астон Вилла на выезде справилась с Фулхэмом (1:2). Уоткинс забил три гола, однако засчитали только два. Таким образом, Олли провел уже 23 результативных действия в чемпионате Англии 2023/24 (13 голов, 10 ассистов) – только легендарный Дуайт Йорк помогал "вилланам" забивать чаще (27 результативных действий).

Благодаря параллельному поражению Тоттенхэма бирмингемцы обошли лондонцев на два очка. Что наиболее важно, подопечные Унаи Эмери запрыгнули на четвертую строчку, вытеснив "шпор".

Ноттингем Форест дома одолел Вест Хэм, оторвавшись от зоны вылета на 5 очков. Победа оказалась вполне заслуженной – подопечные Нуну Эшпириту Санту имели значительно больше ударов (17-9) и существенно преобладали по xG (2,79 vs 0,6), а лондонцы еще и в меньшинстве остались на 71-й минуте. Гостей подвел Филлипс, который получил две желтые за три минуты.

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