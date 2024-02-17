В рамках суботньої програми 25-го туру АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 25-й тур

Ньюкал – Борнмут – 2:2

Голи: Гордон, 57 (пен), Рітчі, 90+2 – Соланке, 52, Семеньо, 69

Тоттенхем – Вулверхемптон – 1:2

Голи: Кулусевскі, 46 – Ж. Гомеш, 42, 63

Фулхем – Астон Вілла – 1:2

Голи: Муніс, 64 – Воткінс, 23, 56

Ноттінгем Форест – Вест Хем – 2:0

Голи: Авоньї, 45+5, Хадсон-Одой, 90+4

Вилучення: Філіппс, 71 (Вест Хем)

Забарний провів повний матч на Сейнт-Джеймс Парк, посприявши бойовій нічиїй Борнмута з Ньюкаслом. Героєм "вишеньок" став Соланке, який відкрив рахунок на початку другого тайму й потім асистував Семеньо. Перший гол виявився курйозним – Дубравка прийняв пас від захисника й несподівано впав перед власними воротами, подарувавши м'яч супернику.

"Сороки" теж відповіли двома голами, але у жодному з них не було провини Забарного. Загалом, у Іллі в цій зустрічі набігла дуже хороша статистика. Українець виграв 5 єдиноборств із 7-ми, виконав 4 відбирання при 5-ти спробах обійти себе, зробив 2 успішних виноси й 1 перехоплення. Із невдач у обороні можна відзначити тільки одну-єдину верхову дуель, яку програв Ілля, та жовту картку.

Із пасовою роботу в екс-динамівця виникли труднощі. Він видав пристойну кількість передач з просуванням (одна навіть пішла під удар), але і кількість браку була великою. Крім того, не вдалося виконати жодної діагоналі. Та й таке.

У паралельних поєдинках теж було цікаво. Тоттенхем несподівано поступився Вулверхемптону в рідних стінах, дубль у складі "вовків" оформив Жоау Гомеш. "Шпори" теж забили, але тільки один гол. До речі, північні лондонці забили у 37 матчах АПЛ поспіль – більшу серію має тільки Арсенал, який відзначився у 55 матчах поспіль (з травня 2001-го по травень 2002-го).

Астон Вілла на виїзді впоралась з Фулхемом (1:2). Воткінс забив три голи, однак зарахували тільки два. Таким чином, Оллі провів вже 23 результативних дії у чемпіонаті Англії 2023/24 (13 голів, 10 асистів) – тільки легендарний Двайт Йорк допомагав "вілланам" забивати частіше (27 результативних дій).

Завдяки паралельній поразці Тоттенхема бірмінгемці обійшли лондонців на два очки. Що найбільш важливо, підопічні Унаї Емері застрибнули на четверту сходинку, витіснивши "шпор".

Ноттінгем Форест вдома здолав Вест Хем, відірвавшись від зони вильоту на 5 очок. Перемога виявилась цілком заслуженою – підопічні Нуну Ешпіріту Санту мали значно більше ударів (17-9) та суттєво переважали за xG (2,16 vs 0,6), а лондонці ще й у меншості залишились на 71-й хвилині. Гостей підвів Філліпс, який отримав дві жовті за три хвилини.

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