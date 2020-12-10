"Холанд уже провел в Германии почти год и стал главным героем 2020-го. Он заслужил Golden Boy. Переход Эрлинга в Боруссию Д оказался действительно успешным. Он зверь, очень много забивает.

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Сейчас ему хорошо в Дортмунде. Честно говоря, пока у нас есть Левандовски, то Холанд нам не нужен. Я не могу сказать, что произойдет в будущем, ведь буду занимать эту должность только до декабря 2021 года. Впрочем, пока я нахожусь в Баварии, игрока похожего на Левандовски мы покупать не будем", – заявил Румменигге в интервью Tuttosport.

Напомним, в свое время Бавария забрала Левандовски именно из Боруссии Д. Контракт Холанда из "шмелями" рассчитан до лета 2024-го, так что дортмундцы могут чувствовать себя относительно спокойно.

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