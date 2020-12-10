"Холанд вже провів у Німеччині майже рік і став головним героєм 2020-го. Він заслужив Golden Boy. Перехід Ерлінга у Борусію Д виявився справді успішним. Він звір, дуже багато забиває.

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Зараз йому добре в Дортмунді. Чесно кажучи, поки у нас є Лєвандовскі, то Холанд нам не потрібен. Я не можу сказати, що станеться у майбутньому, адже обійматиму цю посаду лише до грудня 2021 року. Втім, поки я перебуваю в Баварії, гравця схожого на Лєвандовскі ми купувати не будемо", – заявив Румменігге в інтерв'ю Tuttosport.

Нагадаємо, свого часу Баварія забрала Лєвандовскі саме з Борусії Д. Контракт Холанда з "джмелями" розрахований до літа 2024-го, тому дортмундці можуть почуватися відносно спокійно.

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