Зарплата 22-летнего норвежца на Этихаде составляет около 865 тысяч фунтов в неделю или 45 млн фунтов в год (969 тысяч и 51 млн в евро). Daily Mail.

Болельщик Манчестер Юнайтед создал петицию за исключение Холанда из АПЛ

Это самый большой показатель не только в Ман Сити, но и во всей АПЛ. В клубе на втором месте идет Кевин де Брюйне (375 тысяч фунтов в неделю), а в лиге – Криштиану Роналду (480 тысяч). Базовая зарплата Холанда не слишком отличается от этих показателей, но огромный разрыв создается благодаря системе еженедельных бонусов, которых нападающий Ман Сити достигает очень легко.

Напомним, Холанд забил 14 голов в своих стартовых 8 турах чемпионата Англии. Также Эрлинг отличился 5-ю голами в трех матчах Лиги чемпионов. Сам трансфер из Боруссии Д обошелся относительно дешево, ведь Ман Сити просто активировал клаусулу на 60 млн евро.

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