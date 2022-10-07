Зарплата 22-річного норвежця на Етіхаді складає близько 865 тисяч фунтів на тиждень або 45 млн фунтів на рік (969 тисяч і 51 млн у євро), стверджує Daily Mail.

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Це найбільший показник не лише в Ман Сіті, а й усій АПЛ. У клубі на другому місці йде Кевін де Брюйне (375 тисяч фунтів на тиждень), а в лізі – Кріштіану Роналду (480 тисяч). Базова зарплата Холанда не надто відрізняється від цих показників, але величезний розрив створюється завдяки системі щотижневих бонусів, яких нападник Ман Сіті досягає дуже легко.

Нагадаємо, Холанд забив 14 голів у своїх стартових 8 турах чемпіонату Англії. Також Ерлінг відзначився 5 голами у трьох матчах Ліги чемпіонів. Сам трансфер з Борусії Д обійшовся відносно дешево, адже Ман Сіті просто активував клаусулу на 60 млн євро.

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