В среду в 3-м туре Лиги чемпионов состоялось несколько матчей. Читайте отчет о поединках в группах Е и G на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 3-й тур

Группа Е

Челси – Милан – 3:0

Голы: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62

Группа G

Манчестер Сити – Копенгаген – 5:0

Голы: Холанд, 7, 33, Хочолава, 39 (аг.), Марез, 55 (п.), Альварес, 77

Севилья – Борусия Д – 1:4

Голы: Эн-Несири, 51 – Геррейро, 6, Беллингем, 41, Адейемт, 43, Брандт, 75

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Во втором матче группы Е Милан принимал Челси. Первый по-настоящему опасный момент возник лишь в середине первого тайма. Силва головой замыкал навес с углового под перекладину – Тетерушану в прыжке перевел на угловой. Вторая попытка со стандарта получилась более удачной: кипер потянул удар, мотался в рамке как белка в колесе, реагируя на удары игроков Челси, но помешать добиванию Фофаны не сумел. Впоследствии мог забивать Маунт, замыкая с лета – выстрел заблокировал защитник.

После перерыва Обамеянг удвоил преимущество лондонцев, легко замкнув навес с правого фланга, а через шесть минут Джеймс с острого угла добил "россонери". Победа принесли Челси 4 пункта и подняла на вторую строчку, Милан с таким же количеством баллов третий. Лидирует в группе с 5 очками Зальцбург, Динамо Загреб с 3 пунктами последний.

В группе G Манчестер Сити уничтожил Копенгаген. Холанд уже на 7-й минуте вывел "горожан" вперед: Канселу выкатил норвежцу в район одиннадцатиметровой отметки и тот по дуге с помощью рикошета отправил мяч под правую стойку. Хозяева продолжили давить, обладая шокирующим преимуществом. В конце концов, в середине тайма Эрлинг оформил дубль: после навеса с углового гости вынесли мяч в поле, его подхватил Гомес и мощно пробил – Грабара в прыжке отбил, но Холанд был первым на добивании в уже пустые ворота. К концу тайма Ман Сити забил в третий раз: не обошлось без двойного рикошета – последним мяча коснулся экс-игрок Шахтера Давид Хочолова, который и стал автором автогола.

После отдыха Марез с пенальти наказал Копенгаген за фол Стаменича в собственной штрафной, а Альварес поставил точку в матче. Манчестер Сити уверенно лидирует в своем квартете, набрав максимальное количество очков, Копенгаген с 1 пунктом замыкает турнирную таблицу.

В еще одном матче Севилья принимала дортмундскую Боруссию. "Шмели" вышли вперед уже в начале матча: Геррейро получил фантастическую диагональ от Беллингема на левый фланг, ворвался в штрафную и прошил голкипера. В конце тайма гости в течение двух минут сняли все вопросы относительно победителя: Беллингем, а через мгновение Адейеме после удачного добивания похоронили последние надежды Хулена Лопетеги громко хлопнуть дверью напоследок.

После перерыва Эн-Несири один гол отквитал, но Брандт за 15 минут до завершения матча вернул разрыв в три мяча. Победа принесла Борусии 6 очков и подняла на вторую строчку, Севилья с одним пунктом – третья.

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