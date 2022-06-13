Более месяца назад "горожане" сообщили о том, что договорились с дортмундской Боруссией о переходе Эрлинга Холанда за 60 млн евро, но официальное объявление о трансфере состоялось только сегодня.

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"Холанд подписал контракт на пять сезонов и присоединится к команде первого июля", – говорится в сообщении пресс-службы Манчестер Сити. В презентационном ролике клуб обыграл одно из детских фото футболиста, где он позирует в футболке команды.

Символично, что в этот день 22 года назад контракт с Манчестер Сити подписал отец Эрлинга – Альфи Холанд, отыгравший за "горожан" три сезона и завершивший карьеру.

К слову, Манчестер Сити станет пятым клубом в карьере Холанда, выступавшего за норвежские Брюне и Мольде, австрийский Зальцбург и Боруссию. В Дортмунд Эрлинг перебрался зимой 2020 года. С тех пор форвард сыграл за "шмелей" 89 матчей, забив 86 голов и отдав 23 ассиста.

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