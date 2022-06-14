Ливерпуль представил Нуньеса и раскрыл номер суперновичка
Фанаты Ливерпуля наконец-то увидели Дарвина Нуньеса в форме любимой команды.
Ліверпуль на офіційному сайті підтвердив трансфер 22-річного уругвайця і опублікував презентацію.
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Нуньес получил футболку с номером 27, которую раньше носил Дивок Ориджи. Сообщалось, что "красные" заплатили Бенфике 75 млн+25 млн евро бонусами, а форварду предложили контракт на 6 лет. Нуньес может стать самым дорогим игроком в истории Ливерпуля, опередив ван Дейка (за него платили 84 млн евро).
К слову, уругваец перешел в Бенфику в 2020 году из Альмерии за 24 млн евро. В 84-х матчах за "орлов" Дарвин забил 47 мячей и отдал 16 ассистов. В частности 22-летний форвард отметился голом в обоих матчах против Ливерпуля, когда команды встретились на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. В предварительном розыгрыше главного еврокубка Нуньес также забивал Барселоне (2), Баварии и Аяксу.