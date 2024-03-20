Компания Netflix обратилась к Холанду с официальным предложением снять документальный сериал о лучших бомбардирах АПЛ. Как информирует Daily Mail, Эрлинг отклонил это предложение. Сообщается, что помимо Холанда предложение на съёмки получил также форвард Астон Виллы Олли Уоткинс. В ближайшее время компания планирует сделать похожее предложение лидеру Ливерпуля Мохамеду Салаху.

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В то же время, согласно источнику, лучший бомбардир Арсенала Букайо Сака подобное предложение не получил.

Сообщается, что задумка Netflix состоит в том, чтобы раскрыть в сериале искусстве забивания голов. Если сериал будет снят, он станет вторым проектом после восьмисерийного сериала "Квотербек" – о лучших квотербеках NFL в сезоне 2022 года.

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