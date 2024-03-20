Форвард "горожан" отправился в национальную команду, которая в международную паузу проведет два матча – против Чехии и Словакии. На тренировке Эрлинг Холанд нанес удар по воротах, а затем раздался крик. Действия нападающего заставили заволноваться тренерский штаб сборной Норвегии.

Ливерпуль – Манчестер Сити: шеф арбитров огласил вердикт по спорному эпизоду с неназначенным пенальти

Как сообщает Mundo Deportivo, на вопрос местного телеканала TV2 Ола Санд, врач скандинавской сборной, ответил с улыбкой: "Никаких проблем". Холанд избежал повреждения и будет готов к матчу против чехов, который состоится в пятницу, 22 марта.

Напомним, что у Манчестер Сити впереди сложный календарь и травма Эрлинга Холанда, лучшего бомбардира команды, могла бы стать проблемой. Сразу после международной паузы "горожане" сыграют с Арсеналом в чемпионате Англии, а через несколько дней игра против Астон Виллы. Встреча с Реалом в Лиге чемпионов запланирована на 9 апреля.

"Коли я дебютував проти Вест Хема, у мене не було й півсекунди на роздуми": інтерв'ю п'ятого найкращого футболіста світу